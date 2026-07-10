سعر اليورو مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 10-07-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة 4,100$، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعمن هذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبال غفيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يعيق من استمرار صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة.