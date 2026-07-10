سعر الذهب يجني أرباحه - توقعات اليوم – 10-07-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحافظ على استقراره أعلى مستوى المقاومة المحوري 1.1430، في إشارة فنية تعزز من صحة الاختراق وترجح استمرار الزخم الإيجابي خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويستمد الزوج دعماً إضافياً من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من قوة الموجة التصحيحية الصاعدة، مع تحركاته داخل قناة سعرية صاعدة تحدد مساره على المدى القصير، كما جاء هذا الارتفاع بعد نجاح الزوج في تصريف جزء من تشبعه الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، ما يهيئ المجال لاكتساب زخم جديد يدعم استهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة المقبلة.