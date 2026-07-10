الاقتصاد

سعر الفضة واجه مقاومة فنية قوية رغم المكاسب المتتالية – توقعات اليوم – 10-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 01:07 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الذهب (GOLD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وفي الوقت نفسه يحاول الذهب تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي عليها، وهو ما قد يحد من الزخم الصاعد مؤقتاً، ورغم ذلك لا تزال النظرة الفنية إيجابية، مع استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ما يبقي فرص استئناف الارتفاع قائمة طالما حافظ السعر على هذا الدعم.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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