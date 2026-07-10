سعر الغاز الطبيعي يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 10-7-2026

قفز سعر المؤشر بتداولات يوم أمس فوق المقاومة الممتدة نحو 29360.00 محاولا بذلك استعادة المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 29795.00.

يتطلب من السعر حاليا تقديمه لإغلاقات إيجابية جديد فوق مستوى 29420.00 والذي يشكل بدوره امتداد لمستوى الدعم, كذلك تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تجاوزه لمستوى 29840.00 والوصول للمحطات الإيجابية التي تبدأ من 30080.00, أما عودة السعر دون الدعم سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليبدأ بتشكيل موجات هابطة قوية ليستهدف مباشرة لمستوى 29130.00 و28915.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29450.00 و 29840.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع