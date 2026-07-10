الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يبدأ بالهبوط -توقعات اليوم 10-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 07:55 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر المؤشر بتداولات يوم أمس فوق المقاومة الممتدة نحو 29360.00 محاولا بذلك استعادة المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 29795.00.

 

يتطلب من السعر حاليا تقديمه لإغلاقات إيجابية جديد فوق مستوى 29420.00 والذي يشكل بدوره امتداد لمستوى الدعم, كذلك تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تجاوزه لمستوى 29840.00 والوصول للمحطات الإيجابية التي تبدأ من 30080.00, أما عودة السعر دون الدعم سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليبدأ بتشكيل موجات هابطة قوية ليستهدف مباشرة لمستوى 29130.00 و28915.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29450.00 و 29840.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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