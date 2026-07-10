شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي ، في ظل انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



رغم هذا الارتفاع غير أن المعدن الثمين"الذهب" في طريقه صوب تكبّد خسارة أسبوعية ،بعدما أدت القفزة في أسعار النفط إلى تجدد مخاوف التضخم وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (4,134.86$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,123.44$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,108.81$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.15% ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بدعم تراجع الدولار وتباطؤ أسعار النفط.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 1.0% ،على وشك تكبّد خامس خسارة أسبوعية فى شهر ونصف.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن ، بعدما نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار.



مستجدات الحرب الإيرانية

•توقفت الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لإفساح المجال لجهود الوساطة الإقليمية.

•حذر الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، من أن الضربات ستصبح "أشد بكثير " إذا تعرضت أي سفن تجارية أخرى للهجوم في مضيق هرمز.

•كشف مسؤول أمريكي أن "المحادثات الفنية السرية" بين واشنطن و طهران حول الملف النووي لا تزال مستمرة.

•تراجعت حركة عبور ناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق بشكل حاد ليصل إلى 13 سفينة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري مستقر حاليًا عند 78% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 22%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 19% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 81%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: يتحرك الذهب اليوم في نطاق من التماسك بعد مكاسبه التي سجلها أمس، إذ يتردد المتداولون في الرهان على مزيد من الارتفاع في ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف ووترر : أتوقع أن يواصل الذهب جذب المشترين عند التراجعات السعرية ما دامت أسعار النفط مستقرة بالقرب من مستوياتها الحالية. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 3.14 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,005.65 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 يونيو الماضي.



نظرة فنية

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