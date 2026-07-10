الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 07:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر المؤشر تمسكه بالمسار الإيجابي بتشكيله مؤخرا لقناة فرعية الصاعدة لنلاحظ تمركز الدعم الرئيسي قرب 100.25 والذي بثباته سيزيد فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتشكيل موجات صاعدة جديدة والوصول للمحطات المستقرة حاليا قرب 101.10 و101.45 على التوالي.

 

نلاحظ أيضا محاولة تجاوز محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى 50 ليزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر حاليا وليسهل بدوره مهمة الوصول للمحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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