تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-07-2026

عزز سعر المؤشر تمسكه بالمسار الإيجابي بتشكيله مؤخرا لقناة فرعية الصاعدة لنلاحظ تمركز الدعم الرئيسي قرب 100.25 والذي بثباته سيزيد فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتشكيل موجات صاعدة جديدة والوصول للمحطات المستقرة حاليا قرب 101.10 و101.45 على التوالي.

نلاحظ أيضا محاولة تجاوز محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى 50 ليزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر حاليا وليسهل بدوره مهمة الوصول للمحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم