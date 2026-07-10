نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.00

نلاحظ أيضا محاولة تجاوز محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى 50 ليزيد ذلك الضغوط الإيجابية على تداولات السعر حاليا وليسهل بدوره مهمة الوصول للمحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-07-2026 والان مع بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية