تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليمحو الزوج كل مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، وليصل إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستكمل محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه.