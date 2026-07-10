- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-10 11:10 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول فيا لوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.