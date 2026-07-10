الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 11:10 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول فيا لوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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