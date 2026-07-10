تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-07-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول فيا لوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.