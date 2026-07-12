الحفر العربية السعودية تتلقى إشعارات لاستئناف عمل 3 منصات حفر بحرية

قرر مجلس إدارة شركة نقي للمياه، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026م، بواقع ريال واحد للسهم بما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ قيمة التوزيعات 13 مليون ريال، يتم توزيعها على 13 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 30 يوليو 2026م، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح من خلال مركز إيداع بدءاً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026م.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.

وبينت الشركة أنه تم خصم 50% من الأرباح المستحقة لكل من: المساهم أمين بن عبدالله الملاّح (رئيس مجلس الإدارة)، المالك لعدد 7 ملايين سهم تمثل 35% من إجمالي أسهم الشركة، والمساهم مجموعة سقى المتحدة، المالكة لنفس النسبة من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى الخطابات الواردة إلى الشركة والمتضمنة تنازل كلٍ منهما عن جزء من الأرباح المستحقة لهما عن السنوات المالية 2026م و2027م و2028م، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.