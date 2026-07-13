سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار ويعزز من استقرار الزخم الشرائي.

ويحاول الزوج من خلال هذا الارتفاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة قد تمثل تحولاً فنياً مهماً، إذ إن نجاحه في تجاوز هذا الحاجز من شأنه التخلص من الضغوط السلبية الأخيرة، وتعزيز فرص استكمال التعافي واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.