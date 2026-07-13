سعر سهم إعمار (4220) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026

اكتسى سعر سهم الكابلات السعودية (2110) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي تمثل بادرة أمل قوية على استعادة السهم لتعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 158.60 ريال، ليستهدف أولى مستويات القمامة عند سعر 175.00 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد