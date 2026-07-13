كاتريون توقع عقدا مع الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين بقيمة 105 ملايين ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تقفز أكثر من 4% بسبب مخاوف الإمدادات

•الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الضربات العسكرية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



فقدت أسعار الذهب قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود أسعار النفط ،بسبب تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية و تصاعد مخاوف إغلاق مضيق هرمز.



جدد ارتفاع أسعار النفط مخاوف الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.0% إلى (4,044.00$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,120.52$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,120.52$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت أسعار الذهب نحو 0.1% ،في رابع خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.



•وفقد المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنصرم نسبة 1.3% ،في خامس خسارة أسبوعية في شهر ونصف ،بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



تجددت عمليات شراء الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية صراع السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الإطاري وعودة المواجهة المباشرة بين الجانبين.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 4% ،فى طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،بسبب تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة ثالثة مكثفة من الضربات الجوية على طول الساحل الإيراني.

•جاء القصف الأمريكي بعد مهاجمة بحرية الحرس الثوري بعض السفن التجارية فى مضيق هرمز.

•وسعت إيران هجماتها العسكرية على دول الخليج عقب الضربات الأمريكية، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز.

•صرح ترامب بأن مضيق هرمز "مفتوح وسيبقى مفتوحاً" لحركة الملاحة بقوة السلاح، وألغت الخزانة الأمريكية تراخيص بيع النفط الإيراني المؤقتة.

•أعلنت الخارجية الإيرانية أن واشنطن أجهضت الجهود الدبلوماسية ونقضت بنود الاتفاق الإطاري.

•وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتهاء عهد "الاتفاقيات غير المتكافئة" وأن واشنطن ستدفع الثمن.



الفائدة الأمريكية

•وسط ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 78% إلى 68%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 22% إلى 32%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 24% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 76%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر غداً الثلاثاء بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو ، والتي ستؤثر كثيرًا في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.



•وستتابع الأسواق عن كثب يومي الثلاثاء والأربعاء أول شهادة نصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد "كيفن وارش" أمام الكونغرس الأمريكي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.2 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,002.45 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 يوليو الجاري.



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سعر الذهب يفقد دعماً فنياً مهماً وسط هيمنة الاتجاه الهابط - توقعات اليوم – 13-07-2026