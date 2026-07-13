الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 10:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 1.1390، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح الزوج بهذا الاداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي مرة أخرى وليفتح الباب أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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MO Nasa

MO Nasa

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