تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-07-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب محدود بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.