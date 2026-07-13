تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-07-2026

عاود سعر النفط الخام (Crude Oil) الارتفاع سريعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 75.00$، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.