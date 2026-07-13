بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بموجب برنامج بقيمة 10 مليارات ريال

تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الإثنين، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن التضخم العالمي واحتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.64% إلى 13,398.5 دولاراً للطن المتري، فيما تراجع العقد الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.68% إلى 103,100 يوان (15,199.54 دولاراً) للطن.

وفي السوق الهندية، ارتفع عقد النحاس تسليم يوليو في بورصة السلع المتعددة بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى 1,294.35 روبية للكيلوغرام، بعدما لامس خلال الجلسة أدنى مستوى له عند 1,283.80 روبية، بانخفاض بلغ 0.75%.

الحرب تدفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة

جاء تراجع أسعار النحاس ضمن موجة بيع واسعة شملت أسواق السلع العالمية، عقب تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبادل الطرفان هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط، إذ صعد خام برنت بنسبة 2.79% إلى 78.13 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات بإبقاء البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي ويضعف الطلب الصناعي على المعادن الأساسية، وفي مقدمتها النحاس.

قوة الدولار تضغط على المعادن

كما تعرضت أسعار الذهب والفضة لضغوط مع تسجيل الدولار الأمريكي مكاسب محدودة، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة السلع المقومة بالدولار بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يقلص الطلب عليها ويضغط على أسعارها.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن الصناعية، حيث انخفض الألومنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.33%، وتراجع في بورصة شنغهاي بنسبة 0.65%، كما هبط الزنك بنسبة 0.88%، والرصاص بنسبة 0.98%، والنيكل بنسبة 1.29%، فيما تراجع القصدير بنسبة 0.23%.