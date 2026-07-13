سهل للتمويل السعودية تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك العربي الوطني بقيمة 1.82 مليار ريال

أعلن بنك الرياض عن اعتزامه إصدار طرح عام لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب برنامج صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال تم تأسيسه بتاريخ 9 يوليو 2026م.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

ونوه البنك إلى أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للبنك حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية.

وأشار إلى أنه صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك لتسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج بتاريخ 15 يونيو 2026، كما صدرت موافقة تداول السعودية على طلب البنك بإدراج الصكوك بتاريخ 25 فبراير الماضي.

وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 مارس 2026، فيما يتعلق بالصكوك المزمع إصدارها بموجب الطرح المحتمل.

وقام البنك بتعيين شركة الرياض المالية مستشارا ماليا ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.