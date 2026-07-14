الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تعويض جزء من خسائره – توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تعويض جزء من خسائره – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تعويض جزء من خسائره – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 01:50 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الانخفاض خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد كسره لدعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، كما يعاني الزوج من تحركاته المستمرة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وينذر بالمزيد من الهبوط في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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