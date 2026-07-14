سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول تعويض جزء من خسائره – توقعات اليوم – 14-07-2026

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الانخفاض خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد كسره لدعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، كما يعاني الزوج من تحركاته المستمرة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر وينذر بالمزيد من الهبوط في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.