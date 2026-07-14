سعر سهم مهارة (1831) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026

تقدم سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، في إشارة إلى فقدان هذا الزخم الإيجابي بشكل سريع ما يهدد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع اصطدام السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم أعلى مستوى الدعم المحوري 8.07 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 8.63 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي