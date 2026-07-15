سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 15-07-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

ونجح السعر بهذا الاداء في تخطي مستوى المقاومة الحالي عند 64,500$، إلا أن تأكيد هذا الاختراق لا يزال مرهوناً بالاستقرار والثبات أعلى هذا المستوى، ما قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما يواصل الزخم الإيجابي دعمه لتحركات السعر مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يستدعي مراقبة سلوك السعر عند المقاومة الحالية.