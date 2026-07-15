سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ باستئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 15-07-2026

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية مع توارد الإشارات السلبية عقب وصولها إلى مناطق التشبع الشرائي، ما يشير إلى احتمال تراجع الزخم الصاعد أو دخول الزوج في حركة تصحيحية محدودة قبل استئناف الاتجاه الإيجابي، لذلك يبقى الحفاظ على التداول أعلى مستويات الدعم الحالية عاملاً أساسياً لاستمرار النظرة الإيجابية خلال الفترة المقبلة.