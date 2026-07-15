الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ باستئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ باستئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبدأ باستئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 01:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية مع توارد الإشارات السلبية عقب وصولها إلى مناطق التشبع الشرائي، ما يشير إلى احتمال تراجع الزخم الصاعد أو دخول الزوج في حركة تصحيحية محدودة قبل استئناف الاتجاه الإيجابي، لذلك يبقى الحفاظ على التداول أعلى مستويات الدعم الحالية عاملاً أساسياً لاستمرار النظرة الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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