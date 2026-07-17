سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-07-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، والتي يهدف الزوج من خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديدة حوله يعزز من فرص تعافيه.