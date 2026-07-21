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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 21-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-21 00:33 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.
ولا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار تداول البتكوين أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار. كما تواصل مؤشرات القوة النسبية إرسال إشارات إيجابية رغم بقائها في مناطق التشبع الشرائي، ما يعكس استمرار قوة الزخم ويدعم فرص استهداف مستويات سعرية أعلى بعد انتهاء موجة جني الأرباح الحالية.