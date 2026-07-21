الاقتصاد

سعر سهم تسهيل (4083) يواصل تسجيل مستويات أدنى تاريخية – توقعات اليوم – 21-07-2026

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  • سعر سهم تسهيل (4083) يواصل تسجيل مستويات أدنى تاريخية – توقعات اليوم – 21-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-21 03:48 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم الشركة للكهرباء (5110) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.88 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.48 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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