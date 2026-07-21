سعر سهم العربي الوطني (1080) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 21-07-2026

عمق سعر سهم تسهيل (4083) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسجل السهم مستوى أدنى جديد تاريخياً في ظل هيمنة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، كما نلاحظ استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة واضحة لسيطرة البائعين على حركة السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 34.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 28.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط