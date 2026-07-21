شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بدعم من تعافي أسهم الرقائق وترقب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتعافي أسهم شركات أشباه الموصلات، ما حول اهتمام المستثمرين من تطورات الحرب في الشرق الأوسط إلى موسم إعلان نتائج الأعمال، مع ترقب نتائج كبرى شركات التكنولوجيا للحصول على مؤشرات بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك في وقت شنت فيه القوات الأمريكية ضربات جديدة على جنوب وغرب إيران رداً على مقتل جنود أمريكيين، بينما كشف مسؤول إيراني كبير أن طهران تلقت مقترحاً من وسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.

في المقابل، قفزت أسعار خام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل عقب الضربات العسكرية.

تعافي أسهم الرقائق يقود مكاسب السوق

قاد قطاع أشباه الموصلات موجة الصعود، إذ ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.7%، محققاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

ورغم أن المؤشر أنهى تعاملات الجمعة الماضية منخفضاً بأكثر من 20% عن مستواه القياسي المسجل في أواخر يونيو، بما يؤكد دخوله سوقاً هابطة، فإنه لا يزال مرتفعاً بنحو 72% منذ بداية العام.

وصعدت أسهم شركات سان ديسك وويسترن ديجيتال ومايكرون تكنولوجي بنسب تراوحت بين 7.7% و10.2%.

وكانت أسهم شركات الرقائق قد تعرضت لضغوط قوية في الآونة الأخيرة، مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت مكاسب القطاع قد تجاوزت المستويات المبررة، إضافة إلى التدقيق في العوائد الفعلية للإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وعلى مستوى قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات المكاسب بارتفاع بلغ 1.3%.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بي رايلي لإدارة الثروات، إن المستثمرين يحاولون الموازنة بين نتائج الشركات القوية والتطورات العسكرية المستمرة في إيران، مضيفاً أن الأسواق تحتاج إلى تأكيدات من شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها ألفابت، بشأن استمرار خطط الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يحد من موجة التصحيح التي شهدتها أسهم الرقائق.

المؤشرات والأسهم

بحلول الساعة 09:57 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة:

ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 171.34 نقطة أو 0.33% إلى 52,010.60 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.20 نقطة أو 0.41% إلى 7,473.48 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 172.68 نقطة أو 0.68% إلى 25,680.75 نقطة.



ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج أعمال شركتي ألفابت وإنتل، والتي قد تحدد ما إذا كانت موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تمتلك زخماً لمواصلة الارتفاع في ظل توقعات أرباح مرتفعة.

الرسوم الجمركية تزيد حالة عدم اليقين

زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة الضبابية في الأسواق بعدما أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات الكندية.

كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول خلال الأسبوع الجاري، قبل انتهاء العمل بالتعرفة الجمركية العالمية البالغة 10% يوم الجمعة.

أبرز تحركات الأسهم

قفز سهم 3 إم بنسبة 9.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط سهم داناهر بنسبة 13% بعدما خفضت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات الأساسية وسجلت إيرادات أقل من المتوقع في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

كما تراجع سهم إم إس سي آي بنسبة 11% بعد رفع توقعات المصروفات التشغيلية السنوية رغم تحقيق إيرادات فصلية فاقت التوقعات.



وتعرضت أسهم شركات البرمجيات لضغوط عقب خفض إحدى المؤسسات المالية تصنيفاتها السعرية لعدد من الشركات، حيث تراجعت أسهم أدوبي وإنتويت وووركداي وسيلزفورس بنسب تراوحت بين 1.5% و2.6%.

وفي اتساع السوق، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.19 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.47 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمس قمم جديدة خلال 52 أسبوعاً مقابل خمس قيعان جديدة، فيما سجل مؤشر ناسداك المركب 22 قمة جديدة و64 قاعاً جديداً.