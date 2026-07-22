الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على زخمه الإيجابي ويستهدف مستويات أعلى – توقعات اليوم – 22-07-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على زخمه الإيجابي ويستهدف مستويات أعلى – توقعات اليوم – 22-07-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على زخمه الإيجابي ويستهدف مستويات أعلى – توقعات اليوم – 22-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 01:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$، مستفيداً من استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي تحول إلى قاعدة دعم ديناميكية تعزز من الزخم الصاعد وتدعم فرص مواصلة الارتفاع.

 

كما يستفيد الذهب من اختراقه السابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة إلى تحسن واضح في الصورة الفنية، بالتزامن مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ويظل اختراق تلك المقاومة والثبات أعلاها العامل الحاسم لفتح الطريق أمام استهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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