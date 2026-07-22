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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 22-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 01:24 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر حادة ومتتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر خط الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع هبوطه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة إلى تزايد الضغوط البيعية وتراجع الزخم الإيجابي الذي كان يدعم تحركات الزوج.

 

وتتعزز النظرة السلبية مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من احتمالات مواصلة الهبوط خلال الفترة القريبة المقبلة، ويقلص فرص التعافي ما لم ينجح الزوج في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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