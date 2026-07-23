سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يواجه ضغوطاً فنية مع تجدد الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في إطار محاولات لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف الصعود، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم.

كما تتحسن الصورة الفنية مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبدء ظهور إشارات إيجابية منها، وهو ما يعزز احتمالات عودة الزخم الشرائي ويدعم فرص استهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ السعر على استقراره فوق دعومه الرئيسية.