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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يواجه ضغوطاً فنية مع تجدد الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 23-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-23 01:23 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في إطار محاولات لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف الصعود، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم.
كما تتحسن الصورة الفنية مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبدء ظهور إشارات إيجابية منها، وهو ما يعزز احتمالات عودة الزخم الشرائي ويدعم فرص استهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ السعر على استقراره فوق دعومه الرئيسية.