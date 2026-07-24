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سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على الاتجاه الصاعد رغم التراجع الأخير – توقعات اليوم – 24-07-2026

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  • سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على الاتجاه الصاعد رغم التراجع الأخير – توقعات اليوم – 24-07-2026 1/2
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على الاتجاه الصاعد رغم التراجع الأخير – توقعات اليوم – 24-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 01:01 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات سلبية قد تحد مؤقتاً من قوة الزخم الصاعد.

 

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، مع استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ما يبقي فرص استئناف المكاسب قائمة بمجرد انتهاء موجة التصحيح الحالية واستعادة الزخم الشرائي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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