سعر البتكوين (BTCUSD) يحافظ على الاتجاه الصاعد رغم التراجع الأخير – توقعات اليوم – 24-07-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة صعود قوية، بالتزامن مع محاولات السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات سلبية قد تحد مؤقتاً من قوة الزخم الصاعد.

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، مع استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ما يبقي فرص استئناف المكاسب قائمة بمجرد انتهاء موجة التصحيح الحالية واستعادة الزخم الشرائي.