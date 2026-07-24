أسعار النحاس تتراجع من مستوياتها القياسية مع هيمنة التوترات الجيوسياسية على الأسواق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار على نحو هامشي خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب عن كثب للتطورات في الشرق الأوسط من تصعيد عسكري يؤدي إلى تعطل إمدادات النفط.

ونتيجة لذلك، تشهد أسعار النفط ارتفاعات تثير موجة تضخمية جديدة ربما تستدعي بالتبعية تدخل الاحتياطي الفيدرالي بقرارات فائدة مناسبة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 101.37 نقطة.

تزايد الهجمات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم على بعد نحو 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي منطقة الشقيق السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، بينما تمكن الطاقم من مكافحته دون تسجيل إصابات.

وتبنى الحوثيون في اليمن الهجوم، مؤكدين أنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، بدعوى انتهاكهما الحصار البحري الذي أعلنت عنه الجماعة.

تجدد حرب إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جسر أو محطة كهرباء داخل إيران كلما تعرضت سفينة في مضيق هرمز لهجوم تنسبه واشنطن إلى طهران.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقصف "جسر أو محطة كهرباء" في إيران إذا تعرضت أي سفينة في المضيق لهجوم بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو أي وسيلة أخرى.

من جانبها، هددت إيران هي الأخرى بأنها سترد باستهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة التي ترتبط بالمصالح الأمريكية في المنطقة، إذا نفذت واشنطن تلك التهديدات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن إيران لا تتعامل بجدية مع جهود التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

الإسترليني

يتجه الجنيه الإسترليني لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، بعدما دفعت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم قبل اجتماع بنك إنجلترا المرتقب الأسبوع المقبل.

وارتفع الإسترليني بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة إلى 1.3318 دولار، إلا أنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1% إذا استقرت التداولات عند المستويات الحالية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مايو خلال الأسبوع الماضي.

ويشهد أداء الإسترليني تذبذبا في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، وكذلك ترقب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن الخطط المالية لرئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام، رغم أن وزير المالية جون هيلي يُنظر إليه باعتباره شخصية قادرة على إدارة الملف المالي بثقة، إلا أن الأسواق لا تزال تتبنى نهج الانتظار والترقب.