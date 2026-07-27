سعر الفضة تعزز فرص الصعود بدعم المتوسط المتحرك – توقعات اليوم – 27-07-2026

قفز سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) ارتفاعاً بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 16.37 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها قد يضاعف من الزخم المحيط بالسهم، خاصة في حالة تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص من ضغطه السلبي ويعلن تعافيه في المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.37 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.24 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد