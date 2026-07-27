شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل التعافي بفضل هدوء التوترات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط العالمية تفقد 8% مع توقف القتال فى هرمز

•مفاوضات السلام تتجدد عبر وساطة سلطنة عمان

•بنك اليابان يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات الأدنى في 40 عامًا مقابل الدولار الأمريكي ،مع تسارع عمليات الشراء من مستويات منخفضة.



يأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية، مدعومًا بانحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تزايد التفاؤل بإحراز تقدم في مفاوضات السلام الجارية بوساطة سلطنة عُمان.



يجتمع بنك اليابان في وقت لاحق هذا الأسبوع ،ومن المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،مع الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2% إلى (163.46¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (163.82¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (163.71¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 40 عامًا عند 163.99 ينات.



•وفقد الين الأسبوع الفائت نسبة 0.9% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو الماضي ،بسبب تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليبتعد عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار ، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة حملتها العسكرية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بنحو 8% خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلةً خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات العالمية، بعد توقف العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز وتراجع جماعة الحوثي عن استهداف ناقلات النفط السعودية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•هدوء نسبي لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تُسجل الولايات المتحدة أو إيران ضربات عسكرية واسعة جديدة، في إطار جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد.

•المفاوضات مستمرة عبر وساطة سلطنة عُمان، مع تركيز رئيسي على استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز وإحياء اتفاق التهدئة المؤقت، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.

•الولايات المتحدة أكدت أنها لم تستبعد الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات أو تجددت الهجمات الإيرانية، رغم تعليق الضربات مؤقتًا.

•إيران علّقت عملياتها الهجومية بالمثل، لكنها لا تزال تؤكد أن أي تصعيد جديد سيقابل برد، مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي وحرية الملاحة في هرمز.

•حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال أقل من المعتاد، مع استمرار المخاوف الأمنية، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب.

•قال مسؤول أمريكي إن ترامب أوقف الضربات لإتاحة المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية ،وأن الوقف جاء أيضًا بعد مخاوف بشأن نفاد مخزون الذخائر.

•وقال مصدر إيراني إن طهران تُبدي "شكوكًا أكثر من التفاؤل" إزاء الهدوء الأخير في القتال.



الفائدة اليابانية

•مع هبوط أسعار النفط العالمية ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع هذا الأسبوع من 30% إلى دون 10%.

•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1.25% في سبتمبر.

•يجتمع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ، لا سيما إذا استمرت الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مع مواصلة أسعار النفط انخفاضها.



نظرة فنية

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