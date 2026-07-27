شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية تبدأ في التعافي من أدنى مستوى في 3 أسابيع

•الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط العالمية تفقد 8% مع توقف القتال فى هرمز

•مفاوضات السلام تتجدد عبر وساطة سلطنة عمان



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وتحسن معنويات المخاطرة بفضل انحسار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومع الهبوط الواسع حاليًا في أسعار النفط العالمية، تتراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى ( 1.1414$) ، من سعر افتتاح إغلاق يوم الجمعة عند (1.1374$) ،وسجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.1387$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل في اليوم السابق أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1364 دولارًا.



•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 0.6% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة و إيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليبتعد عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار ، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة حملتها العسكرية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط بنحو 8% خلال تعاملات يوم الاثنين، مواصلةً خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات العالمية، بعد توقف العمليات العسكرية في محيط مضيق هرمز وتراجع جماعة الحوثي عن استهداف ناقلات النفط السعودية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•هدوء نسبي لليوم الثاني على التوالي، حيث لم تُسجل الولايات المتحدة أو إيران ضربات عسكرية واسعة جديدة، في إطار جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد.



•المفاوضات مستمرة عبر وساطة سلطنة عُمان، مع تركيز رئيسي على استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز وإحياء اتفاق التهدئة المؤقت، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن.



•الولايات المتحدة أكدت أنها لم تستبعد الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات أو تجددت الهجمات الإيرانية، رغم تعليق الضربات مؤقتًا.



•إيران علّقت عملياتها الهجومية بالمثل، لكنها لا تزال تؤكد أن أي تصعيد جديد سيقابل برد، مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي وحرية الملاحة في هرمز.



•حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال أقل من المعتاد، مع استمرار المخاوف الأمنية، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب.



•قال مسؤول أمريكي إن ترامب أوقف الضربات لإتاحة المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية ،وأن الوقف جاء أيضًا بعد مخاوف بشأن نفاد مخزون الذخائر.



•وقال مصدر إيراني إن طهران تُبدي "شكوكًا أكثر من التفاؤل" إزاء الهدوء الأخير في القتال.



البنك المركزي الأوروبي

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.4% ، لتظل عند أعلى مستوياتها منذ أبريل 2025، وذلك تماشيًا مع معظم التوقعات فى الأسواق العالمية.



وأكد المركزي الأوروبي أن تأثير صدمة أسعار الطاقة لم يتضح بالكامل بعد، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.



وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" على أن القرارات المقبلة ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية واجتماعًا باجتماع، دون تقديم التزام مسبق بشأن مسار الفائدة.



الفائدة الأوروبية

•ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" : أن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.



•وسط هبوط أسعار النفط ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل من 90% إلى 75%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تعافي مستويات العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل العملة الأمريكية ،خاصة مع بقاء الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ثابتة ،واستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحقق ارتداداً محدوداً رغم بقاء الاتجاه السلبي – توقعات اليوم – 27-07-2026