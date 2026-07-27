سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد