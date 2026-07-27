سعر سهم يو سي آي سي (1323) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 27-07-2026

صعد سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب (1320) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 51.95 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 46.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط