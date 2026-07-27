سعر سهم مصرف عجمان (AJMANBANK) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 27-07-2026

شهد سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) مكاسب طفيفة في تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المهم 64.50 ريال، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 64.50 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 72.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد