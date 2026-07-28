شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الكيميائية (2230) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-28 02:49 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.28
ارتفع سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة تخلصه من الضغط السلبي حوله، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.
لذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.05 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.95 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد