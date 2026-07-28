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سعر سهم جرير (4190) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 28-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 02:49 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الشركة الكيميائية القابضة (2230) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة تخلصه من الضغط السلبي حوله، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.05 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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