سعر سهم جرير (4190) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 28-07-2026

ارتفع سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة تخلصه من الضغط السلبي حوله، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.05 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد