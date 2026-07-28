اختراق صيني في صناعة الرقائق يضرب شركات التقنية ويربك الأسهم العالمية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد، اليوم الثلاثاء، حيث اجتاحت موجة بيع واسعة النطاق أسهم شركات تصنيع الرقائق بسبب مخاوف بشأن المنافسة الصينية، وتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من تراجع المعنويات.

كانت شركات تصنيع الرقائق الآسيوية في قلب موجة البيع التي شهدها السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 10% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تعليق التداول في البورصة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء الصين بتصنيع آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، المطورة محلياً، وهي أداة لتصنيع الرقائق الإلكترونية لطالما هيمنت عليها شركة ASML الهولندية، مما أدى إلى انخفاض أسهم ASML بنسبة 8.5%.

كما أدرجت شركة "CXMT" الصينية، رابع أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، أسهمها في البورصة يوم الاثنين، وجمعت 8.6 مليار دولار، لتختتم بذلك جلسة التداول الأولى كأكثر الشركات الصينية قيمة.

وفي الأسواق الأمريكية، تستعد بورصات "وول ستريت" لافتتاح ضعيف، حيث انخفضت أسهم شركتي "إنفيديا" و"مايكرون تكنولجي" في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وكانت أسهم إنفيديا قد خسرت بالفعل 5% خلال الليل بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة تُجري محادثات لتقديم ضمانات تمويلية بقيمة 250 مليار دولار تقريبًا لشركة "أوبن إيه آي" كجزء من مشروع ضخم لمركز بيانات.

في المقابل، تفوقت الأسهم الأوروبية بفضل التقارير الإيجابية لأرباح شركتي يونيليفر، ومرسيدس- بنز، مما ساهم في تعويض خسائر أسهم شركات التكنولوجيا.