الذهب ينخفض تزامناً مع ارتفاع الدولار قبيل قرار الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وسط صعود الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات رئيسه كيفن وارش في المؤتمر الصحفي تعقيباً على القرار.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4,027.59 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% لتغلق عند 4,038.70 دولارًا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب بنحو 24% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير، مع تنامي التوقعات بأن التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع أسعار الفائدة إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول.

قرار الفيدرالي

يترقب المستثمرون الآن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى تصريحات رئيسه كيفن وارش يوم الأربعاء.

وتشير توقعات الأسواق إلى وجود احتمال بنسبة 69% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، بينما تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 77% لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول.

أيضاً، سيصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لشهر يونيو حزيران، المقرر إعلانها الخميس، باعتبارها المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

هدنة هشة

وتستمر الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم ورود تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة في السعودية والأردن والعراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.