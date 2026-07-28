الخام الأمريكي ينخفض دون مستوى 80 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل المحادثات بين إيران من جهة والسعودية وسلطنة عُمان من جهة أخرى لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، القياسي العالمي، بنسبة 4.9% إلى 84.03 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليغلق عند 79.26 دولارًا للبرميل، لينخفض دون مستوى 80 دولارًا.

تهدئة التوترات

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات منفصلة مع نظيريه السعودي والعُماني، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عبر تطبيق "تلغرام".

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت ضرورة "إزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز نتيجة الأعمال العدائية للولايات المتحدة".

صمود الهدنة

وتستمر الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم ورود تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة في السعودية والأردن والعراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وتوقع محللو جولدمان ساكس أن يتراجع سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل بنهاية العام، إذا أعيد فتح مضيق هرمز بالكامل خلال الربع الأخير من العام.