الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والداو جونز يصعد بأكثر من 530 نقطة مع ترقب نتائج شركات التكنولوجيا وقرار الفيدرالي

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم شركتي بوينج وكوكاكولا، والتي عوضت الخسائر الحادة التي تكبدها قطاع أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا خلال الأيام المقبلة وكذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي غدا.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.21% ليغلق عند 7428.78 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.22% إلى 24876.91 نقطة، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.03% أو 537 نقطة إلى 52747.32 نقطة.

ولا تزال هناك مخاوف من أن شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، قد تبالغ في الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في سباقها للهيمنة على هذه التكنولوجيا.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.1% قبيل إعلان نتائجها المالية المقرر الأربعاء، بينما تراجع سهم أمازون بنسبة 0.2% قبل نتائجها المنتظرة الخميس.

كما صعد سهم أبل بنحو 1% ليغلق عند 340.08 دولار، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى قياسيًا بلغ 342.89 دولار، لترتفع قيمتها السوقية مؤقتًا إلى 5 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخها، قبل إعلان نتائجها المالية يوم الخميس.

وقفز سهم كوكاكولا بنسبة 5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية، فيما ارتفع سهم بوينج بنسبة 4.8% بعد تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية.

قرار الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الاهتمام

يترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 71% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل احتمال 29% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تعتمد بصورة أكبر على التمويل بالدين.

التطورات بالشرق الأوسط

من ناحية أخرى، تستمر الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم ورود تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة في السعودية والأردن والعراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.