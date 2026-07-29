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سعر سهم أرامكو السعودية (2222) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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سعر سهم أرامكو السعودية (2222) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 02:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

انخفض سعر سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.75 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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