سعر سهم زين السعودية (7030) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 29-07-2026

عزز سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (7030) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ومتأثراً باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة وإغلاق فجوة سعرية هابطة صنعها السهم في وقت سابق.

ولكن في مقابل هذا الأداء الإيجابي يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم منذراً بانعكاس سلبي وشيك.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة 10.57 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط