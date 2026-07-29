سعر سهم شعاع كابيتال (SHUAA) يتراجع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 29-07-2026

انخفض سعر سهم شعاع كابيتال (SHUAA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.206 درهم، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.187 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط