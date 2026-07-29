شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•النفط يرتفع بأكثر من 4% بسبب الهجوم على منشآت سعودية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وفى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.



ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية، يترقب المستثمرون يومي الخميس والجمعة صدور بيانات التضخم الرئيسية في ألمانيا و منطقة اليورو عن شهر يوليو، والتي ستوفر مؤشرات مهمة حول مدى استمرار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي، وما إذا كانت ستؤثر في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى (1.1401 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1386$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1382$).



•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات الشراء من مستويات منخفضة ، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1353 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوياته فى شهر ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي ،مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة ،وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات يوم الأربعاء، لترتد بقوة من أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعدما أعلنت السعودية إحباط هجوم بطائرات مسيّرة استهدف عددًا من المنشآت النفطية.



نفذت القوات الجوية السعودية، بالتنسيق مع القوات الجوية الأمريكية، ضربات استهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران في العراق، في إطار الرد على الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة.



الفائدة الأوروبية

•ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" : أن مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية.

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل مستقر عند 65%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية فى ألمانيا غداً الخميس ،وتصدر يوم الجمعة بيانات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو لشهر يوليو.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية عما هو متوقعًا في الأسواق ،سيواصل اليورو في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يفقد زخمه الصاعد وسط استمرار الضغوط الفنية – توقعات اليوم – 29-07-2026