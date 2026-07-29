الاقتصاد

السعودية للطاقة توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع عدة بنوك محلية بقيمة 15.8 مليار ريال

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السعودية للطاقة توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع عدة بنوك محلية بقيمة 15.8 مليار ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-29 07:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29

أعلنت الشركة السعودية للطاقة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 15.8 مليار ريال، بمشاركة 7 بنوك سعودية.

 

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تهدف التسهيلات الائتمانية لتلبية أغراض الشركة العامة.

 

ونوهت الشركة إلى أن الجهات الممولة تشمل: البنك الأهلي السعودي - مصرف الراجحي - البنك السعودي الأول - البنك السعودي الفرنسي -  البنك العربي الوطني - بنك الرياض - البنك السعودي للاستثمار.

 

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 27 يوليو 2026، وتمتد مدة التمويل 7 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

 

كما لفتت إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، تتمثل في البنك الأهلي السعودي، حيث إن خالد سالم الرويس، هو عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية للطاقة وعضو مجلس إدارة بالبنك السعودي للاستثمار.

 

وأعلنت الشركة السعودية للطاقة بتاريخ 11 فبراير 2026، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 16 مليار ريال، بمشاركة عدد من البنوك المحلية والإقليمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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